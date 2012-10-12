〔台湾债市〕101/9殖利率几乎收在平盘,随台股盘中气氛波动

路透台北10月12日电---台湾10年券101/9殖利率周五收在几近平盘,续在历史低位附近徘徊,交易员指出,由于101/9殖利率已处历史低档区,短线殖利率向下的风险增温,但台股连四日收黑,利于台债殖利率处于历史低档,料下周101/9殖利率将在平盘整理的可能性较高.

交易商认为,近期台债多空因素不明显,今天台债殖利率随台股盘中气氛波动,显示台债没有方向,而本周台股疲弱表现强化持券的意愿,加上台债殖利率波动小,因此养券的安全性高,交易商不愿大幅调整手中部位,养券气氛浓厚有助于台债殖利率低档水位,料下周101/9殖利率区间在1.125-1.15%.

"谁要当第一只白老鼠测试历史低位,怕没人跟进,(101/9殖利率)往下力道难以凝聚."一证券交易员说.

但资深票券交易员指出,台股持续震荡走低,已经连续第四天收黑,周五更是一度失守季线与年线支撑,带动台债殖利率向下往短线整理区间下缘靠拢,101/9殖利率应该还是有机会测试历史盘中低位1.125%.

外银交易员也表示,尽管韩国央行昨天宣布再降息一码,但市场普遍预期央行第四季将维持利率水准不变,维持市场资金宽松环境,毕竟银行同业间隔夜拆款利率也低于0.4%,银行间的筹资成本不高,台债殖利率虽处历史低档,但仍有足够的利差可图,令台债养券气氛浓厚,将有助于台债殖利率缓步向下.

台湾加权股价指数.TWII周五小跌0.2%,收报7,437.04点.本周台股表现疲弱,周线连三周收黑.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO +0.05 1.1352 1.1314-1.1385 100.50

5 101/6 A01106=TWO -0.75 0.8740 0.8725-0.8800 67.00

美国公债价格周四在交投震荡中上涨,西班牙债信评等遭调降后引发的对欧元区状况的担忧以及美国11月大选前的不确定性,盖过了30年期公债标售的影响.[US/NCN]

交易员指出,美债殖利率线型处于收敛阶段,预估会再整理一段时间,对于台债的影响不大.

此外,时序进入第四季,寿险交易员认为,往年台债第四季交易将较为热络,开始建立明年部位,交易商也倾向偏多操作,皆有利于台债第四季偏多,不过台湾经济景气讯号已经连续9个蓝灯,比较基期已低,只要台湾经济情势好转,台债殖利率才会实质走扬.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1352

5 101/6 A01106=TWO 0.8740

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)