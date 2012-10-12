《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减325.6亿台币

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北10月12日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减325.60亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,171.80亿台币.上周存单发行量净增83.15亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
10月08日(一) 2,801.00 2,952.50 +151.50
10月09日(二) 1,144.50 1,061.60 -82.90
10月11日(四) 3,921.00 3,672.00 -249.00
10月12日(五) 3,714.00 3,568.80 -145.20
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总 计 11,580.50 11,254.90 -325.60
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
10月08日(一) 112.00 51.00
10月09日(二) 15.60 34.00
10月11日(四) 157.00 85.00
10月12日(五) 110.00 56.00
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总 计 394.60 226.00
注:10月10日为公众假期.(完)
--记者 董永年; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。