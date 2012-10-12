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亚洲 | 2012年 10月 12日 星期五 17:17 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减325.6亿台币

路透台北10月12日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减325.60亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,171.80亿台币.上周存单发行量净增83.15亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

10月08日(一) 2,801.00 2,952.50 +151.50

10月09日(二) 1,144.50 1,061.60 -82.90

10月11日(四) 3,921.00 3,672.00 -249.00

10月12日(五) 3,714.00 3,568.80 -145.20

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总 计 11,580.50 11,254.90 -325.60

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

10月08日(一) 112.00 51.00

10月09日(二) 15.60 34.00

10月11日(四) 157.00 85.00

10月12日(五) 110.00 56.00

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总 计 394.60 226.00

注:10月10日为公众假期.(完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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