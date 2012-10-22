〔中国新债〕铁道部拟发行今年最后一期企业债,规模200亿元--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透10月22日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，铁道部正计划发行其今年最后一期企业债券（第七期）。接近交易人士透露，该期债券目前拟分10年期和20年期两个品种发行，总额200亿元人民币（31.7亿美元）。
铁道部已委任中信证券(6030.HK)(600030.SS)担任是次交易牵头主承销商，申银万国，国泰君安，国开证券，中信建投证券和安信证券任联席主承销商。
“本来听说这个月24号-26号的样子要发，后来又说可能要推迟到11月。”一位承销团人员表示。
铁道部此前10月11日招标发行本年度第6期总额250亿元人民币双品种固息企业债券。其中100亿元7年期中标利率4.57%，150亿元20年期中标利率5.16%。
第七期铁道债同样由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。中诚信给予债项和发行人同为AAA级信用评级。(完)
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--整理 杨淑祯 ; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。