〔中国新债〕铁道部拟发行今年最后一期企业债,规模200亿元--IFR

路透10月22日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，铁道部正计划发行其今年最后一期企业债券（第七期）。接近交易人士透露，该期债券目前拟分10年期和20年期两个品种发行，总额200亿元人民币（31.7亿美元）。

铁道部已委任中信证券(6030.HK)(600030.SS)担任是次交易牵头主承销商，申银万国，国泰君安，国开证券，中信建投证券和安信证券任联席主承销商。

“本来听说这个月24号-26号的样子要发，后来又说可能要推迟到11月。”一位承销团人员表示。

铁道部此前10月11日招标发行本年度第6期总额250亿元人民币双品种固息企业债券。其中100亿元7年期中标利率4.57%，150亿元20年期中标利率5.16%。

第七期铁道债同样由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。中诚信给予债项和发行人同为AAA级信用评级。(完)

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