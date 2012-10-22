〔香港新股〕辉山乳业已筛选出7家投行进行第二轮选拔--IFR

路透10月22日电---据汤森路透旗下IFR报导,来自内地沈阳的辉山乳业已筛选出7家投行，助其完成2013年于香港上市的交易。

中银国际、中信证券国际、德银(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和瑞银CSGN.VX将进入公司的第二轮选拔。发行人将在选拔流程结束后，确定各家投行担任的具体角色。

投行人士目前估计是次上市发行的融资规模大概在6亿美元。但据一位消息人士透露，按该公司目前的发展速度，在市场环境合适条件下其融资额可以更高。

辉山乳业拥有超过60年历史，是东北地区最大的乳品企业。周大福是该公司的上市前投资者之一。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com)