〔香港新股〕辉山乳业已筛选出7家投行进行第二轮选拔--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透10月22日电---据汤森路透旗下IFR报导,来自内地沈阳的辉山乳业已筛选出7家投行，助其完成2013年于香港上市的交易。
中银国际、中信证券国际、德银(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和瑞银CSGN.VX将进入公司的第二轮选拔。发行人将在选拔流程结束后，确定各家投行担任的具体角色。
投行人士目前估计是次上市发行的融资规模大概在6亿美元。但据一位消息人士透露，按该公司目前的发展速度，在市场环境合适条件下其融资额可以更高。
辉山乳业拥有超过60年历史，是东北地区最大的乳品企业。周大福是该公司的上市前投资者之一。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。