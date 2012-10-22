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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 08:08 BJT

〔芝加哥期市〕美大豆期货连续第二日下跌,南美供应料创纪录带来压力

路透新加坡10月22日电---美国大豆期货周一下跌,投资人轧平投机部位,因预测南美明年初供应将创纪录,且全球经济成长疑虑罩顶.

玉米期货小跌0.2%,小麦期货则几无变动,受乌克兰禁止出口的报导所支撑.

芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货Sc1较9月4日创下的纪录高位17.94-3/4美元下跌15%,或约2.61-3/4美元,因8月降雨及时提振单产,导致基金经理减少看涨押注.

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