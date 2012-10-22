欧洲经济指标预测--10月22日-10月29日****

美国各类经济指标总览--2017/3/3
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
路透10月22日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------10月22日当周--------------------------------
10月22-26日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 持平 -0.4%
(较上年同期) -1.6% -1.4%
10月23日(二)
0645 法国企业景气指数 10月 90 90
0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差9.7
1400 欧元区消费者信心指数 10月 负26 负25.9
10月24日(三)
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 44.0 42.7
服务业PMI 45.7 45.0
综合PMI -- 43.2
0728 德国制造业PMI 10月初值 48.0 47.4
服务业PMI 50.0 49.7
综合PMI -- 49.7
0758 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 46.5 46.1
服务业PMI 46.4 46.1
综合PMI 46.4 46.1
0800 意大利消费者信心指数 10月 86.5 86.2
0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 101.5 101.4
现况指数 109.8 110.3
预期指数 93.7 93.2
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 10月 负6 负8
10月25日(四)
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 9月 +3.0% +2.9%
民间贷款 -0.6% -0.6%
M3三个月移动平均 -- +3.2%
0800 意大利薪资指数(较前月) 9月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.6%
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.6% -0.4%
(较上年同期) -0.5% -0.5%
0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 8月 -- -0.2%
未经季节调整的零售销售(较上年同期) 8月 -- -3.2%
10月26日(五)
0600 德国GfK消费者信心指数 11月 5.9 5.9
0600 德国进口物价(较前月) 9月 +0.4% +1.3%
(较上年同期) +2.9% +3.2%
0645 法国消费者信心 10月 84 85
0700 瑞士KOF领先指标 10月 1.63 1.67
0800 意大利企业信心 10月 88.7 88.3
--------------------------------10月29日当周--------------------------------
10月29-31日
0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) -- -0.8%
10月29日-11月9日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 -- -0.4%
三个月房价指数(较上年同期) -- -1.2%
10月29日(一)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 -- 持平
(较上年同期) -- +2.0%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +2.1%
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 -- 减少1
抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 减少3
抵押贷款批准件数(千件) -- 47.7
M4货供额(较前月) -- +0.2% (完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
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路透3月3日 - 美国仓储式会员制零售商好市多(Costco Wholesale)公布的季度营收和获利均不及预期，因大型食杂连锁店以低价竞争顾客。