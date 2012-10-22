《台湾报摘》--经济日报10月22日

* 头版头条:

--台股成交量持续萎缩,美股上周五又大跌.财金部会紧盯今日台股动向,国安基金已进入高度戒备状态,金管会除协调大型券商调降融资利率0.1到0.2个百分点外,也将适时采必要措施全力稳定股市.

* 其他:

--经建会已将"台商回台投资方案"呈报行政院,其中最受关注的协助台商取得专案融资,降低营运资金部分,国发基金将以支付银行委托办理手续费的方式,由银行提供贷款,此一设计可让适用台商的贷款利率,维持在2.78%以下.

--七家台资银行申设大陆分行、支行案,已长达半年到一年时间,至今未获大陆核准,是两岸经济合作协议(ECFA)签订以来排队最多、最久情况,业界期待大陆方面在十八大后能快速放行.

--台塑集团全力助攻DRAM事业,旗下南科(2408.TW)及华亚科(3474.TW)将于周三(24日)宣布与美光(MU.O)新的合作架构,台塑集团并将逆势加码200亿台币,透过实际行动力挺,挽救台湾DRAM业. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 曾祥进

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