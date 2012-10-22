《台湾报摘》--经济日报10月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--台股成交量持续萎缩,美股上周五又大跌.财金部会紧盯今日台股动向,国安基金已进入高度戒备状态,金管会除协调大型券商调降融资利率0.1到0.2个百分点外,也将适时采必要措施全力稳定股市.
* 其他:
--经建会已将"台商回台投资方案"呈报行政院,其中最受关注的协助台商取得专案融资,降低营运资金部分,国发基金将以支付银行委托办理手续费的方式,由银行提供贷款,此一设计可让适用台商的贷款利率,维持在2.78%以下.
--七家台资银行申设大陆分行、支行案,已长达半年到一年时间,至今未获大陆核准,是两岸经济合作协议(ECFA)签订以来排队最多、最久情况,业界期待大陆方面在十八大后能快速放行.
--台塑集团全力助攻DRAM事业,旗下南科(2408.TW)及华亚科(3474.TW)将于周三(24日)宣布与美光(MU.O)新的合作架构,台塑集团并将逆势加码200亿台币,透过实际行动力挺,挽救台湾DRAM业. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 曾祥进
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。