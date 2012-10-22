《台湾报摘》--工商时报10月22日

* 头版头条:

--劳保基金财务危机引发劳工恐慌,行政院长陈冲昨邀集阁员研商对策.据悉大方向是从费率到政府责任五大层面检讨修法,载入健全经营做法后,政府会将拨补预算周全入法,负政府该负的责任.

* 其他:

--摆脱TMF(台湾生技创投)基金募集失利阴影,国际知名生技专家张有德回台,结合东洋(4105.TWO)、永丰余(1907.TW)集团重起炉灶.

--为了回补总统就职纪念币用量,据悉中央银行年中买进约万两黄金,也是2008年后首度买入黄金,刚好碰到QE3(美国第三轮量化宽松)出笼,意外赚到一波黄金财.因为金价增值,央行等于短短三个月内就赚进200万美元.

--市场调查机构comScore表示,包括功能手机与智慧型手机在内,今年6至8月间,三星(005930.KS)在美国以25.7%市场占有率居冠,宏达电(2498.TW)以市占率6.3%维持在第五名,而苹果(AAPL.O)、宏达电则是美国前五大手机品牌中,唯二市占率出现成长者.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容;审校 杨淑祯

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