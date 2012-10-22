《台湾报摘》--工商时报10月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--劳保基金财务危机引发劳工恐慌,行政院长陈冲昨邀集阁员研商对策.据悉大方向是从费率到政府责任五大层面检讨修法,载入健全经营做法后,政府会将拨补预算周全入法,负政府该负的责任.
* 其他:
--摆脱TMF(台湾生技创投)基金募集失利阴影,国际知名生技专家张有德回台,结合东洋(4105.TWO)、永丰余(1907.TW)集团重起炉灶.
--为了回补总统就职纪念币用量,据悉中央银行年中买进约万两黄金,也是2008年后首度买入黄金,刚好碰到QE3(美国第三轮量化宽松)出笼,意外赚到一波黄金财.因为金价增值,央行等于短短三个月内就赚进200万美元.
--市场调查机构comScore表示,包括功能手机与智慧型手机在内,今年6至8月间,三星(005930.KS)在美国以25.7%市场占有率居冠,宏达电(2498.TW)以市占率6.3%维持在第五名,而苹果(AAPL.O)、宏达电则是美国前五大手机品牌中,唯二市占率出现成长者.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。