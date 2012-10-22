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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 08:16 BJT

《汇市简讯》美元/港元支撑位在7.75,香港金融管理局出手干预

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* 美元/港元支撑位仍在7.7500;香港金融管理局(HKMA)出手干预,使其维持在7.75-7.85

* 据信金管局周六进入汇市干预,为2009年12月以来首次[ID:nSB2059365]

* 香港金管局向市场注入6.03亿美元的等值港元,因港元兑美元HKD=触及强方兑换保证7.75港元.

* 美元/港元隔夜报7.7500-7.7507,最新报7.7505.(完)

--编译 戴素萍;审校 于春红

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