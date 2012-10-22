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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 08:19 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆持续盘整

2349GMT * 澳元/日圆急升至下行趋势线/200日移动均线阻力位,见到回落走势 * 在这类急升走势后,下档应会受限 * 50日移动均线切入位/38.2%回档支撑位在81.3,应该会抑制进一步跌势 * 可以逢低买进 * 技术图表请点选(link.reuters.com/vub53t)(完) --编译 戴素萍;审校 于春红 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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