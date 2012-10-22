《汇市简讯》美元/日圆几无变动,未受贸易收支数据影响

2359GMT * 美元/日圆本周初在窄幅区间79.24-33交投,未受贸易收支数据影响 * 日本9月出口较上年同期减少10.3%,连续第四个月下滑,进口较上年同期增加4.1%,贸易逆差为5,586亿日圆.[ID:nSB2059563] * 数据可能增强卖出日圆的意愿,进口商将低接. * 一路向下至79.00有买兴,100日移动均线切入位在78.76 * 79.50以前仍有卖单,但上方有停止单,200日移动均线切入位在79.42. * 若攻克79.42,则将上看80.00.(完) --编译 戴素萍;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=