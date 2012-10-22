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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 08:37 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢仍受追捧,有望升破10月15日高位

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* 美元/泰铢仍逐步走升,有望升破10月15日高位30.76

* 泰国央行希望泰铢贬值,但美元/坡元和进口商买汇提供支撑力道

* 美元/泰铢隔夜在30.70-30.75交投,纽约盘收报30.73

* 日内料在30.75-30.85区间交投;阻力位为10月3日高位30.88.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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