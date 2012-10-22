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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 08:42 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索可能续涨,升向20日移动均线切入位

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* 美元/菲律宾披索可能测试20日移动均线切入位41.55,因有资金流出疑虑且市场规避风险

* 星展集团控股以6.16亿美元卖出其在菲律宾Bk的逾50%持股

* 避险操作的空头回补,提振美元/披索升至41.435,周五有大量境内买盘

* 隔夜披索NDF在41.34-41.40之间交投,收报41.37-41.40

* 现汇日内可能在41.40-41.55交投.(完)

--编译 戴素萍;审校 于春红

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