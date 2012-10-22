版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 08:44 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初下跌,欧元区问题和美企业财报令人担忧

路透首尔10月22日电---韩国韩元兑美元KRW=周一盘初下跌,韩国股市亦下滑,投资人担心欧元区问题,且美国企业财报令人失望. 0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,106.1韩元,上日国内收盘报1,103.3. 韩国综合股价指数.KS11跌1.3%至1,917.86点. 三年期公债12月期约KTBc1上升0.06点至106.20.

0025GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,106.1 1,103.3 日圆/韩元JPYKRW=R 13.9440/596 13.9039/125 韩国公债期货KTBc1* 106.20 106.14 韩国综合股价指数.KS11 1,917.86 1,943.85 ----------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价. (附注: 韩元即港台惯用的韩圜) (完) --编译 张若琪;审校 于春红 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐