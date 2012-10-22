《全球主要国家债券发行预告》--10月22日-10月29日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透10月22日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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10/22 1530 美国 13周和26周期国库券
10/23 西班牙 三个月和六个月期国库券
10/23 1530 美国 四周期国库券
10/23 1700 美国 两年期债券
10/23 0130 日本 增加流动性标售
10/23 加拿大 77亿加元 2013年1月31日到期的98日国库券
10/23 加拿大 29亿加元 2013年4月25日到期的182日国库券
10/23 加拿大 29亿加元 2013年10月24日到期的364日国库券
10/24 1700 美国 五年期债券
10/24 0700 德国 40亿欧元 票息1.5%,2022年9月4日到期的10年期联邦债券
10/25 1700 美国 七年期债券
10/25 0120 日本 三个月期贴现国库券
10/25 0130 日本 两年期公债
10/26 意大利 零息/BTPei债券
10/29 意大利 2013年4月30日六个月期BOT
10/29 1530 美国 13周和26周期国库券
10/29 0600 德国 30亿欧元 2013年10月30日到期的12个月期Bubill
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 于春红
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。