《汇市简讯》日圆仍处于劣势,因数据疲弱且日本央行可能有宽松举措

0118GMT * 日圆几近全面走软,因数据疲弱,且日本央行10月30日可能宽松? * 9月贸易逆差为5,586亿日圆,和预期差不多,但出口较上年同期减少10.3%.[ID:nSB2059563] * 日本央行在10月30日可能会有极度宽松举措 * 美元/日圆阻力位在79.50之前,上方有停止单 * 避险心态及交叉盘走软,但守在高位附近,关注股市走势.(完) --编译 戴素萍;审校 孙茉莉 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=