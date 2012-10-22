〔路透调查〕日债多空动向指标升高,升至正值区域

路透东京10月22日电---汤森路透周一公布的调查显示,日本公债多空动向指标在连三次处于负值区域后转为正值,因上周的20年期公债标售需求强劲,令投资人的供应情况疑虑有所缓解.

日本公债多空动向指标JGBBBI=从一周前调查的负10升至正12.

调查显示大多数的受访者(45.5%)仍预期日本公债的收益率仍将横盘整理,高于上周调查结果的43.6%.

有33.3%的受访者预计收益率本周将下滑,上周的调查为23.1%;此外有21.2%的受访者认为收益率本周将上涨,低于上次调查的33.3%.

对本周结束时10年期日债收益率JP10YTN=JBTC的预测中值为0.780%,齐平上周五的收盘水准.

有57.6%的受访者认为海外收益率因素为影响日债市场的最重要因素,低于前次调查的59.0%.有51.5%认为国内供需因素为未来一周对市场影响最大的因素,也低于前一周的61.5%.

投资者预期日本央行可能会有更多的宽松举措,一些人认为最快会在10月30日会议上公布.熟知央行思维的消息人士表示,央行可能调降其长期经济和物价预测.

这次在线调查访问了主要机构的92名日本公债市场人士,有33名给出回覆,回覆率为35.9%.有13个回覆是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等中长期投资大户.(完)