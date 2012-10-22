版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 22日 星期一 10:16 BJT

〔标题新闻〕英国FSA称要求银行的资本缓冲是金融危机前的八倍,新规定让银行更安全--报载

注:FSA为金融服务监管局的英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8LL429]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐