〔日本股市〕日经早盘收低结束连续五日涨势,夏普跳涨

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京10月22日电---日本股市日经指数周一从三周高点回落,追随美股跌势,此前美国知名企业通用电气(奇异,GE)(GE.N)和麦当劳(MCD.N)增添了财报季的失望情绪.
贸易商三菱商事(8058.T)大幅下调营运获利预估,股价重挫2.7%,是主板换手量最大个股.这也引发投资人将上周获利先行了结.上周日经指数大涨5.5%,为将近一年来最佳单周涨幅.
夏普(6753.T)股价大涨8.7%,此前媒体报导称,该显示器制造商正在提高其高清省电IGZO显示屏的产能,寄望出售给超级本制造商.[ID:nSB2059909]
日经指数.N225早盘收低0.8%,报8,929.54点,脱离日内低点8,867.79点,并守在25日移动均线8,882.59的上方,但可能终结五日连涨.
东证股价指数.TOPX早盘收低0.8%,至748.46点.交投相对清淡.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。