〔日本股市〕日经早盘收低结束连续五日涨势,夏普跳涨

路透东京10月22日电---日本股市日经指数周一从三周高点回落,追随美股跌势,此前美国知名企业通用电气(奇异,GE)(GE.N)和麦当劳(MCD.N)增添了财报季的失望情绪.

贸易商三菱商事(8058.T)大幅下调营运获利预估,股价重挫2.7%,是主板换手量最大个股.这也引发投资人将上周获利先行了结.上周日经指数大涨5.5%,为将近一年来最佳单周涨幅.

夏普(6753.T)股价大涨8.7%,此前媒体报导称,该显示器制造商正在提高其高清省电IGZO显示屏的产能,寄望出售给超级本制造商.[ID:nSB2059909]

日经指数.N225早盘收低0.8%,报8,929.54点,脱离日内低点8,867.79点,并守在25日移动均线8,882.59的上方,但可能终结五日连涨.

东证股价指数.TOPX早盘收低0.8%,至748.46点.交投相对清淡.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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