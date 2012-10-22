〔路透基点〕仁恒为上海两住宅地产开发项目寻求逾40亿元人民币融资

路透香港10月19日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,仁恒置地旗下的上海仁恒房地产有限公司正为上海两住宅开发项目寻求融资.

消息称,每宗交易规模都可能超过20亿元人民币(3.20亿美元).

消息人士指出,上海银行为其中一项贷款的牵头行,支应上海徐泾区项目.另一个项目在外高桥保税区,为由上海农村商业银行牵头.

消息称,协商价格为高于中国人行指标利率的110%.

根据仁恒的网站,徐泾的项目仁恒西郊花园(暂定名)目标客户为旅居中国的海外人士,而外高桥保税区地项目仁恒森兰雅苑为完整装潢的公寓和叠加别墅,目标客户为来自在上海主要商业区外运营公司的买家.

总部位于中国的仁恒置地在新加坡挂牌上市.根据其网站,该公司选择中国境内高增长、战略性重点城市开发高端精装修住宅、商业及综合物业项目.(完)