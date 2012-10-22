〔路透基点〕仁恒为上海两住宅地产开发项目寻求逾40亿元人民币融资

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月19日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,仁恒置地旗下的上海仁恒房地产有限公司正为上海两住宅开发项目寻求融资.
消息称,每宗交易规模都可能超过20亿元人民币(3.20亿美元).
消息人士指出,上海银行为其中一项贷款的牵头行,支应上海徐泾区项目.另一个项目在外高桥保税区,为由上海农村商业银行牵头.
消息称,协商价格为高于中国人行指标利率的110%.
根据仁恒的网站,徐泾的项目仁恒西郊花园(暂定名)目标客户为旅居中国的海外人士,而外高桥保税区地项目仁恒森兰雅苑为完整装潢的公寓和叠加别墅,目标客户为来自在上海主要商业区外运营公司的买家.
总部位于中国的仁恒置地在新加坡挂牌上市.根据其网站,该公司选择中国境内高增长、战略性重点城市开发高端精装修住宅、商业及综合物业项目.(完)
--编译 王冠中;审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。