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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 11:25 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比趋跌,印尼央行未出手干预

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* 美元/印尼卢比境内开盘报9625-9630,印尼央行迄今意外没有出手

* 美元/印尼卢比趋跌,与稍早亚币走势一致

* 交易员持续不愿在9600上方交投,因印尼央行每日检查资金流动

* 美元/印尼卢比最新指示价为9613-9618

* 无本金交割远期外汇(NDF)最新报9650-9670.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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