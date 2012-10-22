〔台湾债市〕公债RP利率持稳,月底效应可望安稳度过

路透台北10月22日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持稳.本周货币市场资金宽松,下半周将逼近月底,市场仍关注资金供给端操作是否转趋保守,但依近期资金情势来看,料公司债与公债的RP利率仍维持在既有低档区间.

证券交易商指出,今日银行、寿险及投信资金仍偏宽裕,目前资金供给端仍积极承作公司债及公债RP,预计短暂的月底资金效应将从本周四起才会显现;惟因本月资金情势明显宽松,将有效舒缓月底例行性支出的短暂资金压力,预期月底效应可望安稳度过.

"平常不做跨月的投信都可做跨月,看来这次月底资金ok啦!"一证券交易员说.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间下移至0.84-0.85%,少数成交在0.81-0.83%.

证券商表示,本周交割的紧缩因子仅周一有土地银行21亿台币金融债交割,对资金调度影响有限.(完)