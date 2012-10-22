〔台湾债市〕公债RP利率持稳,月底效应可望安稳度过

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北10月22日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持稳.本周货币市场资金宽松,下半周将逼近月底,市场仍关注资金供给端操作是否转趋保守,但依近期资金情势来看,料公司债与公债的RP利率仍维持在既有低档区间.
证券交易商指出,今日银行、寿险及投信资金仍偏宽裕,目前资金供给端仍积极承作公司债及公债RP,预计短暂的月底资金效应将从本周四起才会显现;惟因本月资金情势明显宽松,将有效舒缓月底例行性支出的短暂资金压力,预期月底效应可望安稳度过.
"平常不做跨月的投信都可做跨月,看来这次月底资金ok啦!"一证券交易员说.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投区间下移至0.84-0.85%,少数成交在0.81-0.83%.
证券商表示,本周交割的紧缩因子仅周一有土地银行21亿台币金融债交割,对资金调度影响有限.(完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。