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货币新闻 | 2012年 10月 22日 星期一 11:46 BJT

《全球市场》亚股受美企业财报欠佳的打压下跌,但欧元展现韧性

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.6%,日经指数下滑0.5%

* 日本9月出口降幅大于预估

* 欧元展现韧性,尽管债务危机进展呈现错综信号

路透东京10月22日电---亚洲股市周一下跌,因美国重要企业财报欠佳,且日本出口大幅下滑,打压风险偏好并促使投资人了结近期获利.

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