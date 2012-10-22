〔路透基点〕新鸿基地产敲定27亿元人民币贷款案--RLPC

路透香港10月19日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,新鸿基地产已与五家中资银行敲定27亿元人民币(4.32亿美元)贷款案.

中国银行上海市分行为牵头行.中国兴业银行、招商银行、中国工商银行和上海浦东发展银行为一般参贷行.

消息人士称,贷款年期超过五年.

稍早有消息人士称,新鸿基计划为2009年10月签署的27亿元人民币三年期贷款进行再融资.09年贷款用于支持位于上海淮海中路的上海环贸广场(Shanghai ICC)地产开发项目,该项目由新鸿基地产全资拥有.

根据新鸿基地产网站介绍,上海环贸广场商业和住宅项目竣工后,将包括两栋写字楼、一座大型商场和豪华住宅.整个项目预计在2014-15财年或更晚完工.

贷款案已在9月底签约.当贷款案消息在4月浮现时,新鸿基地产的联席主席郭炳江、郭炳联兄弟正受到香港廉政公署(ICAC)调查.

根据路透报导,新鸿基在3月29日的电邮声明中称,其联合主席郭炳江和郭炳联因涉嫌贪污被廉政公署拘留.声明称该事件没有也不会影响公司的正常业务和日常经营.新鸿基董事会称,郭氏兄弟将继续担任公司职位,包括联席主席和董事总经理.(完)