〔路透基点〕新鸿基地产敲定27亿元人民币贷款案--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月19日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,新鸿基地产已与五家中资银行敲定27亿元人民币(4.32亿美元)贷款案.
中国银行上海市分行为牵头行.中国兴业银行、招商银行、中国工商银行和上海浦东发展银行为一般参贷行.
消息人士称,贷款年期超过五年.
稍早有消息人士称,新鸿基计划为2009年10月签署的27亿元人民币三年期贷款进行再融资.09年贷款用于支持位于上海淮海中路的上海环贸广场(Shanghai ICC)地产开发项目,该项目由新鸿基地产全资拥有.
根据新鸿基地产网站介绍,上海环贸广场商业和住宅项目竣工后,将包括两栋写字楼、一座大型商场和豪华住宅.整个项目预计在2014-15财年或更晚完工.
贷款案已在9月底签约.当贷款案消息在4月浮现时,新鸿基地产的联席主席郭炳江、郭炳联兄弟正受到香港廉政公署(ICAC)调查.
根据路透报导,新鸿基在3月29日的电邮声明中称,其联合主席郭炳江和郭炳联因涉嫌贪污被廉政公署拘留.声明称该事件没有也不会影响公司的正常业务和日常经营.新鸿基董事会称,郭氏兄弟将继续担任公司职位,包括联席主席和董事总经理.(完)
--编译 王冠中;审校 丁琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。