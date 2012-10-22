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市场报道 | 2012年 10月 22日 星期一 13:22 BJT

《汇市简讯》美元兑印度卢比走低,受获利了结与资金流入影响

0510GMT

* 美元/印度卢比因外资获利了结卖盘及资金流入而承压

* 美元/卢比开盘报53.90,之后跌至53.70

* 最新报53.72-53.75,在周三印度假期前可能会来到53.50-54.00.(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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