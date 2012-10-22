〔全球矿业〕澳洲昆士兰省取消铀矿开采禁令,放眼出口印度

路透悉尼10月22日电---澳洲昆士兰政府周一取消实施长达23年的铀矿开采禁令.此前澳洲总理吉拉德推动达成一项出口至印度的供应协议.

澳洲国内并无核电厂,但澳洲在其他国家或领土开采铀矿,已是全球最大铀出口国之一.

澳洲与印度政府上周举行会谈,讨论由澳洲销售铀给印度,此前澳洲已暗示将终止出口禁令.印度需要铀来扩张民用核电计画.

根据政府数据,澳洲在2011/12财年开采了7,529吨的铀,价值7.82亿澳元.此前澳洲一直拒绝出售铀给印度,因为印度并未签署核不扩散条约.

全球已探明的铀储量有40%是在澳洲,但是该国仅供应20%的全球市场.在全球核行业仍因日本福岛核灾而困顿的时候,澳洲将铀销往印度可望开拓一个新疆域.

根据矿业游说团体昆士兰资源委员会的估计,昆士兰拥有的已知铀矿资源价值可达180亿澳元.(完)