〔全球矿业〕澳洲昆士兰省取消铀矿开采禁令,放眼出口印度

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透悉尼10月22日电---澳洲昆士兰政府周一取消实施长达23年的铀矿开采禁令.此前澳洲总理吉拉德推动达成一项出口至印度的供应协议.
澳洲国内并无核电厂,但澳洲在其他国家或领土开采铀矿,已是全球最大铀出口国之一.
澳洲与印度政府上周举行会谈,讨论由澳洲销售铀给印度,此前澳洲已暗示将终止出口禁令.印度需要铀来扩张民用核电计画.
根据政府数据,澳洲在2011/12财年开采了7,529吨的铀,价值7.82亿澳元.此前澳洲一直拒绝出售铀给印度,因为印度并未签署核不扩散条约.
全球已探明的铀储量有40%是在澳洲,但是该国仅供应20%的全球市场.在全球核行业仍因日本福岛核灾而困顿的时候,澳洲将铀销往印度可望开拓一个新疆域.
根据矿业游说团体昆士兰资源委员会的估计,昆士兰拥有的已知铀矿资源价值可达180亿澳元.(完)
--编译 李婷仪;审校 石冠兰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。