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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 13:42 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢将继续从泰央行放宽对外投资规定中得到提振

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* 美元/泰铢将进一步从泰国央行放宽对外投资规定中得到提振

* 泰国央行如今允许上市公司直接投资海外股市

* 并允许散户投资在泰国的外币计价债券

* 投资人如今亦可无需泰国央行同意投资海外股市

* 泰国央行表示,最新举措将会让更多资金外流

* 美元/泰铢最新报30.76,交投区间为30.73-30.76.(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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