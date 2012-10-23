台湾已公布经济指标--2012/10/23

全球金融：上海伦敦股市互通协商已进入“第二阶段”-伦敦金融城市长
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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工业生产(y/y) 8月 +1.89% +0.13%r 10/23 --
*季调失业率 9月 4.30% 4.29% 11/22 --
消费者物价指数(CPI)(y/y)9月 +2.96% +3.43%-r 11/5 --
外汇存底(亿美元) 9月底 3,979.50 3,942.26 11/5 --
商品出口(y/y) 9月 +10.4% -4.2% 11/8 --
商品进口(y/y) 9月 +1.3% -7.6% 11/8 --
M2货币总计数(y/y) 8月 +3.69% +3.80% 10/25 --
外销订单(y/y) 9月 +1.9% -1.50% 11/20 --
经常帐盈余(亿美元) 第二季 +100.0 +109.6-r 11/20 --
国际收支(亿美元) 第二季 +31.1 +50.9 11/20 --
国内生产总值(GDP) 第二季 -0.18%-p +0.40%-r -- --
重贴现率(%) 9月20日 1.875% 1.875% -- --
注: a-概估值; p-初值; r-经修正. (完)
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--记者 高洁如; 审校 张喜良
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