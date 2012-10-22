〔台湾汇市〕台币收盘续跌,受美财报不佳及台股走低拖累

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 美国财报不佳美元走高
* 出口商抛汇抑制台币贬幅
* 成交清淡观望再起
* 明日料交易价主要落29.200-29.300
路透台北10月22日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘再跌3.4分,已连续第三天收低.美国财报令人失望,加上台股表现在亚洲主要市场垫底,令外汇交易员退却观望,谨慎情绪主导市场,量缩价跌.但出口商月底抛汇渐多,勉强维持台币在相对持稳区间.
汇银人士指出,台币跟随主要非美货币走势今日表现偏弱,主要由于国际美元受避险情绪追捧,市场微幅修正亚币此前涨幅.不过月底的季节性因素仍可望在本周发酵,预料台币在出口商的实质需求带动下,29.300或成短线锅盖,不过外资及银行间的投机买盘仍将视国际美元走势决定动向.
"美国大选前应该还是要有一波行情,但最近中国也比较安静,要看前一天国际盘的走势."一外资银行交易员说.
交易员指出,此前台币除了国际盘外,也会部分参考人民币走势,但今天人民币CNY=CFXS未再进一步创下高位,缺乏积极表现,加上周一市场通常较为清淡,影响银行间交易员的进场意愿.他们预料如果今晚国际盘势没有明显变化,台币仍将在29.200-29.300的近期区间内狭幅来回.
台股.TWII表现令人不尽满意,今日收跌0.48%报7,373.04点;外资及陆资连八天卖超台股,今日卖超金额为42.8亿台币,累计卖超金额达353.68亿.
海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场今日变化有限,盘中美元/台币一个月期TWD1MNDFOR=价格与上交易日相去不远,场中缺乏交投方向.
在本地新闻方面,台湾主计总处周一公布9月经季节调整后失业率为4.30%,略高于上月的4.29%.[iD:nCT0566657]
新兴亚洲货币周一多数走跌,包括韩元兑美元KRW=终止此前七日连升走势,围绕地区资金流入与西班牙的一些乐观情绪,遭遇疲弱美国企业财报的利空.美国财报不佳拉低了多数亚洲股市.[EMRG/SGCN]
本周主要事件包括周二台湾公布9月工业生产指数、加拿大央行利率决策、美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议,周三欧洲央行总裁德拉吉对无限额购买欧洲公债发表谈话、美国制造业采购经理人指数(PMI)、FOMC利率决议,周四韩国第三季GDP、美国一周初请失业金人数,周五美国国内生产总值(GDP).
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.320 29.286 29.200-29.320 29.300 5.08 6.32
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.251 29.230 29.243-29.270 29.265 2.12 2.26
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.045/-0.035
美元/台币六个月期 -0.200/-0.180 -0.190/-0.170
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 林妙容; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。