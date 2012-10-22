〔台湾汇市〕台币收盘续跌,受美财报不佳及台股走低拖累

* 美国财报不佳美元走高

* 出口商抛汇抑制台币贬幅

* 成交清淡观望再起

* 明日料交易价主要落29.200-29.300

路透台北10月22日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘再跌3.4分,已连续第三天收低.美国财报令人失望,加上台股表现在亚洲主要市场垫底,令外汇交易员退却观望,谨慎情绪主导市场,量缩价跌.但出口商月底抛汇渐多,勉强维持台币在相对持稳区间.

汇银人士指出,台币跟随主要非美货币走势今日表现偏弱,主要由于国际美元受避险情绪追捧,市场微幅修正亚币此前涨幅.不过月底的季节性因素仍可望在本周发酵,预料台币在出口商的实质需求带动下,29.300或成短线锅盖,不过外资及银行间的投机买盘仍将视国际美元走势决定动向.

"美国大选前应该还是要有一波行情,但最近中国也比较安静,要看前一天国际盘的走势."一外资银行交易员说.

交易员指出,此前台币除了国际盘外,也会部分参考人民币走势,但今天人民币CNY=CFXS未再进一步创下高位,缺乏积极表现,加上周一市场通常较为清淡,影响银行间交易员的进场意愿.他们预料如果今晚国际盘势没有明显变化,台币仍将在29.200-29.300的近期区间内狭幅来回.

台股.TWII表现令人不尽满意,今日收跌0.48%报7,373.04点;外资及陆资连八天卖超台股,今日卖超金额为42.8亿台币,累计卖超金额达353.68亿.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场今日变化有限,盘中美元/台币一个月期TWD1MNDFOR=价格与上交易日相去不远,场中缺乏交投方向.

在本地新闻方面,台湾主计总处周一公布9月经季节调整后失业率为4.30%,略高于上月的4.29%.[iD:nCT0566657]

新兴亚洲货币周一多数走跌,包括韩元兑美元KRW=终止此前七日连升走势,围绕地区资金流入与西班牙的一些乐观情绪,遭遇疲弱美国企业财报的利空.美国财报不佳拉低了多数亚洲股市.[EMRG/SGCN]

本周主要事件包括周二台湾公布9月工业生产指数、加拿大央行利率决策、美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议,周三欧洲央行总裁德拉吉对无限额购买欧洲公债发表谈话、美国制造业采购经理人指数(PMI)、FOMC利率决议,周四韩国第三季GDP、美国一周初请失业金人数,周五美国国内生产总值(GDP).

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.320 29.286 29.200-29.320 29.300 5.08 6.32

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.251 29.230 29.243-29.270 29.265 2.12 2.26

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.045/-0.035

美元/台币六个月期 -0.200/-0.180 -0.190/-0.170

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