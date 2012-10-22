〔路透基点〕台湾瑞利启动12亿台币贷款案,相关细节出炉--RLPC

路透香港10月22日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士称,统筹主办行暨唯一簿记行台湾合作金库银行已为汽车零件生产商瑞利企业股份有限公司启动12亿台币贷款案.

该贷款由借款人的董事长提供担保,分成8亿台币定期贷款的A1部分、4亿台币循环信用的A2部分、以及1,200万美元循环信用的B部分.A2和B部分合计提取金额不得超过等值4亿台币.

A1和A2部分以工厂做担保,利率为较一年期邮政储蓄利率加码130个基点,税前保底利率为2%.而B部分利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点.若台北金融市场美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过35个加点,借款人将支付超出部分.

银行受邀以两个层级参贷.承贷2.40亿台币或以上的银行,取得统筹主办行的头衔,并取得30个基点的先付费用;承贷1.20亿-2.39亿台币的银行为一般参贷行,取得20个基点的先付费用.

若定期贷款动用额度少于100%,或者循环信用动用额度少于70%,将有一笔15个基点的承诺费.

定期贷款有两年宽限期,之后分七个半年不等额偿还.循环信用额度自36个月起分五个半年不等额递减.

资金将用于在再融资和营运资本.

回覆期限为11月中.

借款人瑞利企业上次涉足贷款市场是在2010年3月,筹借9.80亿台币五年期定期贷款,含左右费用的最高加码为142.5个基点,利率为较两年期邮政储蓄存款利率加码135基点.该贷款的税前保底利率为2.385%.(完)