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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 14:35 BJT

〔韩国股市〕扳回跌幅几近平收,估值与宏观数据提供支撑

路透首尔10月22日电---韩国股市周一微幅收低,受到通用电气(奇异,GE)(GE.N)和麦当劳(MCD.N)等美国企业令人失望的财报影响,不过诱人估值及报喜的宏观经济数据帮助韩股缩减跌幅.

韩国综合股价指数.KS11收低0.1%,报1,941.59点,盘初一度挫低1.7%.

三星电子(005930.KS)上涨1%.该公司将在周五公布第三季财报.(完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

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