版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 15:11 BJT

〔全球金市〕金价自一个月低点回升,预计将有来自珠宝商的买盘

路透新加坡10月22日电---金价周一跌至一个月低点,随后因价格变得较具吸引力而小幅回升,但投机客出脱多头部位,以及对于全球经济体质的担忧,可能会抑制涨势.

股市下跌可能迫使投机客出脱黄金部位来填补股市损失以及转投美元等安全资产,但金价可能在1,700美元附近寻获支撑,该水准可能带动更多来自珠宝商年底假期前的买盘.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐