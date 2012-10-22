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亚洲 | 2012年 10月 22日 星期一 15:42 BJT

〔澳洲股市〕收低0.7%,Graincorp因美国ADM有意收购股价大涨39%

路透墨尔本10月22日电---澳洲股市周一下跌0.7%,受累于美国企业财报不佳、中国金属需求疲软.而且投资人将上周获利了结.澳洲股指上周创下15个月高点.

不过Graincorp (GNC.AX)在早盘股价大涨43%至纪录高位,因投资人押注在美国对手Archer Daniels Midland (ADM.N)提出28亿美元收购报价之后,将掀起一场竞购战.

Graincorp股价收高38.9%,报12.30澳元,远高于ADM提出的每股11.75澳元收购价.

澳洲股市指标S&P/ASX 200指数下跌30.1点至4,541.0点.(完)

--编译 李婷仪;审校 石冠兰

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