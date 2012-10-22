〔金属期市〕铜价触及一个月低位,股市及日本出口数据令其承压

路透上海10月22日电---伦铜周一触及一个月低点,此前美国主要企业财报令人失望,日本出口数据跌幅超出预期,损及风险资产的胃纳.

亚洲股市下滑,追随美股的脚步.在道指成分股美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)和麦当劳(MCD.N)财报均不佳之后,美股周五录得6月底以来最差的一天.

让投资人信心更加受挫的是,日本周一公布9月出口下滑幅度超出预估,而且制造业信心也跌至去年强震海啸以来的最低.[ID:nSB2060767]