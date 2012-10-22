〔金属期市〕铜价触及一个月低位,股市及日本出口数据令其承压

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海10月22日电---伦铜周一触及一个月低点,此前美国主要企业财报令人失望,日本出口数据跌幅超出预期,损及风险资产的胃纳.
亚洲股市下滑,追随美股的脚步.在道指成分股美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)和麦当劳(MCD.N)财报均不佳之后,美股周五录得6月底以来最差的一天.
让投资人信心更加受挫的是,日本周一公布9月出口下滑幅度超出预估,而且制造业信心也跌至去年强震海啸以来的最低.[ID:nSB2060767]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。