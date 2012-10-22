〔台湾债市〕101/9殖利率连两日收低,短线欠缺方向回归狭幅盘整

路透台北10月22日电---台湾10年券101/9殖利率周一连续第二个交易日微幅收低.主要反应美股财报周表现差强人意,投资人风险偏好降温,压抑此前渐成形的空方力道,短线台债欠缺方向,回归狭幅区间盘整格局.

交易商表示,现正值美股超级财报周,陆续传出大型美股财报欠佳的消息,对台股造成冲击,并破坏台债原先空方略胜一筹的气氛,短期台债回到中性的氛围,料明天101/9殖利率区间将在1.13%-1.15%.

本周仍待关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议及这波美股回档是否突破波段低位,此外,周五将公布的台湾景气灯号是否结束连续10个月亮出代表景气低迷的蓝灯,皆将牵动台债殖利率后势.

"台股欠缺激励动能、美债回落区间格局,台债难走出自己的路."一大型证券交易员说.

受到大型美国企业财报不佳打压风险偏好影响,台湾加权股价指数.TWII周一终场收跌0.48%至7,373.04点,创9月初以来收盘低位,并跌破7,400点的整数关卡.[ID:nST0566705]

交易员普遍认为,美股财报周坏消息频传,浇熄美国总统大选前利于股市表现的氛围,也将拖累原本表现就疲弱的台股后势,有助于台债殖利率低档有撑.然现阶段台债顿失方向指引,只能区间盘整待市场进一步消息带动.

美国公债价格上周五走扬,因上周公债收益率回升吸引买家回场,且对全球经济成长速度的持续忧虑重创股市,提振美国公债的避险吸引力.指标10年期公债价格升18/32,收益率跌至1.77%,上周五该收益率跌幅将是9月底来最大.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.38 1.1435 1.1405-1.1460 129.00

5 101/6 A01106=TWO 0.00 0.8840 0.8820-0.8840 19.50

台湾经建会将于周五公布9月景气灯号,外银交易员认为,市场预期随着9月外销订单转为正成长,9月景气灯号可望结束连续10个月的蓝灯转为黄蓝灯,届时对台债的利空氛围才会再转强.

台湾主计总处周一盘前公布,9月经季节调整后失业率为4.30%,略高于上月的4.29%.9月未经季节调整的失业率为4.32%,上月是4.40%.[ID:nST0566657]多数交易员反映数据变化不大,对于台债今日表现微乎其微.

"(台债)现在的盘还没活泼到对台湾经济数据有反应."一证券交易员说.

穆迪周一表示,台湾的Aa3评级展望稳定,反映的是经济具有韧性,而且机构和政府的财政实力强劲.穆迪亦称,评级决定亦考虑到台湾对金融、经济和政治事件相关风险的易受影响程度较低.[ID:nSB2060235]

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 1.1550

10 101/9 A01109=TWO 1.1435

5 101/6 A01106=TWO 0.8840

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)