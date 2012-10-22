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货币新闻 | 2012年 10月 22日 星期一 16:41 BJT

〔台湾央行〕共发行3,110.5亿台币存单,发行余额增14.85亿

路透台北10月22日电---台湾央行周一公布,今日共发行3,110.5亿台币存单,若相较存单到期金额3,095.65亿,存单发行余额增14.85亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,978.5

91天期 0.93 91.0

182天期 1.05 41.0

央行上日共发行3,407.65亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,457.6亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后上周五超额准备为24亿台币;累计至周日超额准备为897亿台币,加计前期1%的超额准备为1,948亿台币.(完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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