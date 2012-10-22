〔台湾央行〕共发行3,110.5亿台币存单,发行余额增14.85亿

标题新闻：俄罗斯央行称上半年有减息空间，因通胀放缓速度较预期快，料首季经济成长0.4-0.7%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北10月22日电---台湾央行周一公布,今日共发行3,110.5亿台币存单,若相较存单到期金额3,095.65亿,存单发行余额增14.85亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 2,978.5
91天期 0.93 91.0
182天期 1.05 41.0
央行上日共发行3,407.65亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,457.6亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后上周五超额准备为24亿台币;累计至周日超额准备为897亿台币,加计前期1%的超额准备为1,948亿台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
美国供应管理协会(ISM)公布，2月非制造业指数为57.6，为2015年10月来最高，预估为56.5，1月为56.5。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
整体乾散货运价指数升35点，或3.87%，报939点，至1月19日来最高，连升第三周。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。