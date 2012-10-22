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货币新闻 | 2012年 10月 22日 星期一 17:23 BJT

〔台股业绩〕宏基第三季净利0.68亿台币,季增21%

路透台北10月22日电---全球第四大个人电脑(PC)品牌大厂宏基(2353.TW)周一公布,第三季净利为0.68亿台币,较上季的0.56亿台币升21%.

宏基今日收低0.92%,报26.95台币;台股.TWII则跌0.48%.(完)

--记者 詹颐颖; 撰写 高洁如; 审校 张喜良

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