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亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 17:29 BJT

〔台湾债市〕101/9期10年公债中,证券业卖超2.5亿台币

路透台北10月24日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/9A01109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 13.00 10.50 +2.50

证券业 13.50 16.00 -2.50 (完)

--记者 詹静宜; 审校 张喜良

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