〔路透基点〕数家银行就信和置业与嘉华国际购地案提出融资建议--RLPC

路透香港10月22日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,数家银行向信和置业及嘉华国际提出融资提议,支应两公司购买联合标下的一块土地.

消息人士称,两公司尚未发出任何融资请求,但数家银行已经提出了融资选择.

根据消息人士,融资规模可能在20亿港元(2.58亿美元)左右.

此外,部分银行也在为两公司此前在将军澳标得的另一块土地提供融资选择.两公司以22.9亿港元标得该土地.

上周,信和及嘉华以17亿港元金额,击败另外七个竞标者,赢得香港地铁西铁线朗屏站上方的土地.

然而,一名消息人士称,信和置业近期因公寓销售而有大量现金流入,可能不需要融资.

在此同时,支应信和置业、嘉里建设和曼哈顿集团(Manhattan Group)位于九肚开发项目的64亿港元3.5年期俱乐部贷款,目前尚未签约.

据此前报导,有12家银行参与该贷款案.其中,永隆银行承贷10亿港元,交通银行承贷6.5亿港元.

有八家银行各承贷5亿港元,分别为澳新(澳盛)银行、盘谷银行、中银香港、东亚银行、星展银行、恒生银行、工银亚洲和三井住友银行.另外,中国农业银行和台北富邦商业银行分别承贷4.5亿港元和3亿港元.

原贷款承诺总额达约107.5亿港元,随后缩减规模.贷款综合收益约265个基点,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码240个基点.

据消息人士指出,贷款成数为70%.该贷款由嘉里建设(40%)、信和置业(40%)和曼哈顿集团(20%)共同提供担保.(完)