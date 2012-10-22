〔路透基点〕远东宏信1.2亿美元三年期贷款商议价格出炉--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月22日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,远东宏信1.20亿美元三年期贷款商议综合收益逾300个基点.
消息人士称,该贷款案即将启动.
一如先前报导,消息人士指出,星展银行为牵头行和簿记行.
消息称,数家银行已收到条款书.贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码280个基点.
这项无担保贷款的设计为三年期子弹式贷款.
远东宏信在6月取得2亿美元2.5年期子弹式贷款,高于原计画规模为1.5亿美元.该贷款最高综合收益为360个基点,利率为较Libor加码320个基点.国泰世华银行和瑞银为最初的牵头行和簿记行,东亚银行、台湾合作金库及台新银行亦加入担任牵头和和簿记行.另有14家银行参与联贷.
远东宏信为中国中化集团旗下的公司,提供金融租赁服务.(完)
--编译 王冠中;审校 丁琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。