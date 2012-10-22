〔路透基点〕远东宏信1.2亿美元三年期贷款商议价格出炉--RLPC

路透香港10月22日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,远东宏信1.20亿美元三年期贷款商议综合收益逾300个基点.

消息人士称,该贷款案即将启动.

一如先前报导,消息人士指出,星展银行为牵头行和簿记行.

消息称,数家银行已收到条款书.贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码280个基点.

这项无担保贷款的设计为三年期子弹式贷款.

远东宏信在6月取得2亿美元2.5年期子弹式贷款,高于原计画规模为1.5亿美元.该贷款最高综合收益为360个基点,利率为较Libor加码320个基点.国泰世华银行和瑞银为最初的牵头行和簿记行,东亚银行、台湾合作金库及台新银行亦加入担任牵头和和簿记行.另有14家银行参与联贷.

远东宏信为中国中化集团旗下的公司,提供金融租赁服务.(完)