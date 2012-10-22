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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 07:17 BJT

****主要国家经济指标预测--10月23日****

路透10月23日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0645 法国企业景气指数 10月 90 90

0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差9.7

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月20日当周 -- 持平

1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 +0.4% +0.7%

扣除汽车零售销售(较前月) +0.3% +0.4%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月20日当周 -- +1.8%

1300 加拿大央行利率决议 1.00% 1.00%

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 正4

1400 欧元区消费者信心指数 10月 负26 负25.9

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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10月21日(日)

2330 日本路透短观制造业景气判断指数 10月 负17 --

2350 日本贸易收支(亿日圆) 9月 逆差5,586 逆差5,701

出口(较上年同期) -10.3% -9.6%

进口(较上年同期) +4.1% +3.5%

10月22日(一)

无重要经济数据公布.(完)

--整理 石冠兰/肖群英; 审校 张若琪

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