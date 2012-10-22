主要国家经济指标预测--10月23日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透10月23日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0645 法国企业景气指数 10月 90 90
0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差9.7
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月20日当周 -- 持平
1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 +0.4% +0.7%
扣除汽车零售销售(较前月) +0.3% +0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月20日当周 -- +1.8%
1300 加拿大央行利率决议 1.00% 1.00%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 正4
1400 欧元区消费者信心指数 10月 负26 负25.9
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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10月21日(日)
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 10月 负17 --
2350 日本贸易收支(亿日圆) 9月 逆差5,586 逆差5,701
出口(较上年同期) -10.3% -9.6%
进口(较上年同期) +4.1% +3.5%
10月22日(一)
无重要经济数据公布.(完)
--整理 石冠兰/肖群英; 审校 张若琪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。