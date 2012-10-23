欧洲经济指标预测--10月23日-10月30日****

全球金融：上海伦敦股市互通协商已进入“第二阶段”-伦敦金融城市长
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透10月23日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------10月22日当周--------------------------------
10月23-26日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 持平 -0.4%
(较上年同期) -1.6% -1.4%
10月23日(二)
0645 法国企业景气指数 10月 90 90
0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差9.7
1400 欧元区消费者信心指数 10月 负26 负25.9
10月24日(三)
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 44.0 42.7
服务业PMI 45.7 45.0
综合PMI -- 43.2
0728 德国制造业PMI 10月初值 48.0 47.4
服务业PMI 50.0 49.7
综合PMI -- 49.7
0758 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 46.5 46.1
服务业PMI 46.4 46.1
综合PMI 46.4 46.1
0800 意大利消费者信心指数 10月 86.5 86.2
0800 德国Ifo企业景气判断指数 10月 101.5 101.4
现况指数 109.8 110.3
预期指数 93.7 93.2
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 10月 负6 负8
10月25日(四)
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 9月 +3.0% +2.9%
民间贷款 -0.6% -0.6%
M3三个月移动平均 -- +3.2%
0800 意大利薪资指数(较前月) 9月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.6%
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.6% -0.4%
(较上年同期) -0.5% -0.5%
0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 8月 -- -0.2%
未经季节调整的零售销售(较上年同期) 8月 -- -3.2%
10月26日(五)
0600 德国GfK消费者信心指数 11月 5.9 5.9
0600 德国进口物价(较前月) 9月 +0.4% +1.3%
(较上年同期) +2.9% +3.2%
0645 法国消费者信心 10月 84 85
0700 瑞士KOF领先指标 10月 1.63 1.67
0800 意大利企业信心 10月 88.7 88.3
--------------------------------10月29日当周--------------------------------
10月29-31日
0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) -- -0.8%
10月29日-11月9日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 -- -0.4%
三个月房价指数(较上年同期) -- -1.2%
10月29日(一)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 -- 持平
(较上年同期) -- +2.0%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +2.1%
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 -- 减少1
抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 减少3
抵押贷款批准件数(千件) -- 47.7
M4货供额(较前月) -- +0.2%
10月30日(二)
0700 瑞士UBS消费指标 9月 -- 1.03
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 10月 -- 增加0.9
未经季节调整失业人数(万人) -- 280
经季节调整失业率 -- 6.8%
经季节调整失业人数(万人) -- 291.1
1000 欧元区企业景气指数 10月 -- 负1.34
经济景气指数 -- 85.0
工业景气指数 -- 负16.1
服务业景气指数 -- 负12.0
消费者信心指数 -- 负25.9
消费者通胀预期指数 -- 28.1
生产者物价预期指数 -- 0.6
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 -- 正6 (完)
--编译 张若琪;审校 张涛
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透香港2月17日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周五午盘开市半小时后中途停牌，台湾工商时报引述公司主要股东台湾润泰集团总裁尹衍梁表示，大润发获中国三大电商巨头，洽商多种形式合作，当中包括换股。
路透台北2月17日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超16.56亿台币，连七个交易日 买超共计377.66亿台币；上交易日修正后为买超33.09亿台币。 三大法人今日合计买超16.21亿台币，上交易日修正后为买超22.47亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/17 +16.56 +16.21 2/16 +33.09r +22.47r 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.