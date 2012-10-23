《全球主要国家债券发行预告》--10月23日-10月30日

全球金融：上海伦敦股市互通协商已进入“第二阶段”-伦敦金融城市长
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透10月23日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
-------------------------------------------------------------------------------
10/23 西班牙 三个月和六个月期国库券
10/23 1530 美国 四周期国库券
10/23 1700 美国 两年期债券
10/23 0130 日本 增加流动性标售
10/23 加拿大 77亿加元 2013年1月31日到期的98日国库券
10/23 加拿大 29亿加元 2013年4月25日到期的182日国库券
10/23 加拿大 29亿加元 2013年10月24日到期的364日国库券
10/24 1700 美国 五年期债券
10/24 0700 德国 40亿欧元 票息1.5%,2022年9月4日到期的10年期联邦债券
10/25 1700 美国 七年期债券
10/25 0120 日本 三个月期贴现国库券
10/25 0130 日本 两年期公债
10/26 意大利 零息/BTPei债券
10/29 意大利 2013年4月30日到期的六个月期BOT
10/29 1530 美国 13周和26周期国库券
10/29 0600 德国 30亿欧元 2013年10月30日到期的12个月期Bubill
10/30 意大利 中长期债券
10/30 1530 美国 四周期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 王兴亚
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透香港2月17日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周五午盘开市半小时后中途停牌，台湾工商时报引述公司主要股东台湾润泰集团总裁尹衍梁表示，大润发获中国三大电商巨头，洽商多种形式合作，当中包括换股。
路透台北2月17日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超16.56亿台币，连七个交易日 买超共计377.66亿台币；上交易日修正后为买超33.09亿台币。 三大法人今日合计买超16.21亿台币，上交易日修正后为买超22.47亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/17 +16.56 +16.21 2/16 +33.09r +22.47r 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.