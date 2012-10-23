《台湾报摘》--工商时报10月23日

* 头版头条:

--股市低迷,金管会决定出手救市.昨日宣布放宽信用交易资券互抵额度,允许信用交易户增加原融资金额50%额度,供资券互抵(也就是当日当冲),金管会副主委吴当杰说"这是从来没做过的措施,应可增加股市交易动能."

* 其他:

--苹果(AAPL.O)iPad mini预定在23日推出,摩根大通证券昨日预期零售价将从249美元开始起跳,由于价格具吸引力,对亚太区科技产业而言,iPad mini的推出具备两项意涵:一、零组件供应链厂商将"短多(营收)长空(获利)",二是PC族群持续受到波及.

--财政部长张盛和召集八大公股行库董总开会,据与会人士透露,兆丰金控(2886.TW)暨兆丰银行董座蔡友才在会中建议,为强化公股金控的对外整并动能,应缩短现行公股并购的SOP作业时程,财长也当场裁示将进行研议作必要松绑.

--力晶5346.TWO净值转负数,金管会下令银行先作准备,据银行主管透露,金管会要求在今年底前,银行必须将力晶授信的备抵呆帐提存率拉高至50%,力晶目前在全体国银的总债权部位大约405亿台币,平均提存率约25%,业者预估今年底前,全体银行恐怕还需增提逾百亿台币的金额.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.