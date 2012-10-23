《台湾报摘》--工商时报10月23日

全球金融：上海伦敦股市互通协商已进入“第二阶段”-伦敦金融城市长
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
* 头版头条:
--股市低迷,金管会决定出手救市.昨日宣布放宽信用交易资券互抵额度,允许信用交易户增加原融资金额50%额度,供资券互抵(也就是当日当冲),金管会副主委吴当杰说"这是从来没做过的措施,应可增加股市交易动能."
* 其他:
--苹果(AAPL.O)iPad mini预定在23日推出,摩根大通证券昨日预期零售价将从249美元开始起跳,由于价格具吸引力,对亚太区科技产业而言,iPad mini的推出具备两项意涵:一、零组件供应链厂商将"短多(营收)长空(获利)",二是PC族群持续受到波及.
--财政部长张盛和召集八大公股行库董总开会,据与会人士透露,兆丰金控(2886.TW)暨兆丰银行董座蔡友才在会中建议,为强化公股金控的对外整并动能,应缩短现行公股并购的SOP作业时程,财长也当场裁示将进行研议作必要松绑.
--力晶5346.TWO净值转负数,金管会下令银行先作准备,据银行主管透露,金管会要求在今年底前,银行必须将力晶授信的备抵呆帐提存率拉高至50%,力晶目前在全体国银的总债权部位大约405亿台币,平均提存率约25%,业者预估今年底前,全体银行恐怕还需增提逾百亿台币的金额.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透香港2月17日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周五午盘开市半小时后中途停牌，台湾工商时报引述公司主要股东台湾润泰集团总裁尹衍梁表示，大润发获中国三大电商巨头，洽商多种形式合作，当中包括换股。
路透台北2月17日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超16.56亿台币，连七个交易日 买超共计377.66亿台币；上交易日修正后为买超33.09亿台币。 三大法人今日合计买超16.21亿台币，上交易日修正后为买超22.47亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/17 +16.56 +16.21 2/16 +33.09r +22.47r 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.