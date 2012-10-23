〔台湾金融〕金管会提出信用交易资券互抵新措施以救市

全球金融：上海伦敦股市互通协商已进入“第二阶段”-伦敦金融城市长
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透台北10月23日电---台湾金管会周一稍晚表示,台湾股市.TWII市场动能不足,将研拟放宽信用交易资券互抵之额度,以提升股市交易动能.
金管会表示,目前投资人从事信用交易资券互抵交易,融资融券限额应分别列计,不得以资券相抵后之净额计算方式于当日循环使用.
金管会并表示,为鼓励投资人适时买进绩优股票,金管会研议于投资人从事信用交易达限额时,盘中即允许增加原融资金额半数之额度以供资券互抵使用,例如,投资人交易已达融资限额6,000万台币,则盘中可增加半数,即3,000万台币的额度供资券互抵交易使用,而不计入信用交易额度计算.
金管会并表示,本项措施将于台湾证券交易所股份有限公司修正相关规范,及证券商配合修改电脑系统及授信风险控管机制尽速实施.
台湾股市.TWII近期有别于香港等区域股市的强劲上扬,走势疲弱不振.周一盘中更触及7,310.79点的逾两个多月以来的低位.8月8日的低位在7,302.9点.此外在成交量方面也是仅有400-500亿的低量,并不寻常.(完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透香港2月17日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周五午盘开市半小时后中途停牌，台湾工商时报引述公司主要股东台湾润泰集团总裁尹衍梁表示，大润发获中国三大电商巨头，洽商多种形式合作，当中包括换股。
路透台北2月17日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超16.56亿台币，连七个交易日 买超共计377.66亿台币；上交易日修正后为买超33.09亿台币。 三大法人今日合计买超16.21亿台币，上交易日修正后为买超22.47亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/17 +16.56 +16.21 2/16 +33.09r +22.47r 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.