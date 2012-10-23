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亚洲 | 2012年 10月 23日 星期二 08:56 BJT

〔台湾金融〕金管会提出信用交易资券互抵新措施以救市

路透台北10月23日电---台湾金管会周一稍晚表示,台湾股市.TWII市场动能不足,将研拟放宽信用交易资券互抵之额度,以提升股市交易动能.

金管会表示,目前投资人从事信用交易资券互抵交易,融资融券限额应分别列计,不得以资券相抵后之净额计算方式于当日循环使用.

金管会并表示,为鼓励投资人适时买进绩优股票,金管会研议于投资人从事信用交易达限额时,盘中即允许增加原融资金额半数之额度以供资券互抵使用,例如,投资人交易已达融资限额6,000万台币,则盘中可增加半数,即3,000万台币的额度供资券互抵交易使用,而不计入信用交易额度计算.

金管会并表示,本项措施将于台湾证券交易所股份有限公司修正相关规范,及证券商配合修改电脑系统及授信风险控管机制尽速实施.

台湾股市.TWII近期有别于香港等区域股市的强劲上扬,走势疲弱不振.周一盘中更触及7,310.79点的逾两个多月以来的低位.8月8日的低位在7,302.9点.此外在成交量方面也是仅有400-500亿的低量,并不寻常.(完)

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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