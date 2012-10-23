〔台湾金融〕金管会提出信用交易资券互抵新措施以救市

金管会并表示,为鼓励投资人适时买进绩优股票,金管会研议于投资人从事信用交易达限额时,盘中即允许增加原融资金额半数之额度以供资券互抵使用,例如,投资人交易已达融资限额6,000万台币,则盘中可增加半数,即3,000万台币的额度供资券互抵交易使用,而不计入信用交易额度计算.