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货币新闻 | 2012年 10月 23日 星期二 16:06 BJT

〔台湾数据〕9月工业生产同比增长3.0%,为七个月以来最高

路透台北10月23日电---台湾经济部周二公布,9月工业生产较上年同期成长3.0%,为七个月以来最高,前高为今年2月修正后成长8.35%.8月经修正后为1.37%.

以下为近月工业生产年变动率一览表(单位为%):

9月 8月

工业生产 +3.0 +1.37r

注: r表修正.(完)

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参看经济部公布的工业生产资料,网址为(www.moea.gov.tw)

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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