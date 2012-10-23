〔台湾汇市〕台币/美元连四日收低,台股疲弱且外资连续卖超汇出

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
* 台股积弱不振重创外资信心
* 台币连贬四日出口商观望
* 交易价区间持平看29.200-29.300
路透台北10月23日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘微跌0.8分,跌幅虽不大却已是连续第四天收贬.台股近来无视政府护盘,表现积弱不振,重创外资信心同步连累台币,在外商美元卖盘缩手、出口商观望的情况下,台币因而偏弱反应.
汇银人士指出,市场原先预期出口商月底抛汇加上美国大选前的效应或让台币挪出升值空间,但欧元EUR=、人民币CNY=等非美币别近来涨跌互见,未再进一步走强,市场反过来关注台湾本地经济不振,台股连日量缩价跌的现象.外资连续九天卖超台股,也间接带动汇市中外商偏向美元买方,台币价格因而僵滞于区间偏弱.
"没想到台股这么弱,台币就载浮载沉."一本地银行交易员说.
台币合计四天来走低8.2分,约当0.28%.台股.TWII今日收跌0.48%报7,337.48点;外资及陆资连九天卖超台股,今日卖超金额为24.3亿台币,累计卖超金额达377.98亿.
此外,尽管在公股银行等官方色彩机构进场护盘下,台股今日成交量仍创下今年次低量,只有458.74亿台币,投资人交投意愿极低.
台湾金管会周一稍晚表示,台湾股市.TWII市场动能不足,将研拟放宽信用交易资券互抵之额度,以提升股市交易动能.[ID:nST0567495]
交易员指出,虽然台股看来复苏之路遥遥,但连日来汇市中仍见出口商抛汇,今日于29.27附近出口商美元卖盘较多,只因台币连日贬势令出口商倾向等待更好价位抛汇,因此成交量能未能有效放大.他们预期,月底逼近的效应仍将支撑台币于当前区间交投,不致于瞬间大贬.
本周其他交易日则仍须关注国际盘走势,及美国公开市场委员会(FOMC)在总统大选前的会议声明.
海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场今日也因缺乏消息面指引,市场相对安静,变化极微,盘中美元/台币一个月期换汇点折价与上日接近.
在本地新闻方面,台湾经济部周二公布9月工业生产较上年同期成长3.0%,为七个月以来最高,前高为今年2月修正后成长8.35%.8月经修正后为1.37%.[ID:nST0567539]
新兴亚洲货币周二涨跌不一,不过韩元兑美元KRW=触及将近一年高位,兑日圆也达到历史最强水准,因市场预期日本央行将放宽政策;同时,其它亚洲新兴市场货币也受到中国经济好转迹象的支撑.[EMRG/SGCN]
本周主要事件包括周二加拿大央行利率决策、美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议,周三欧洲央行总裁德拉吉对无限额购买欧洲公债发表谈话、美国制造业采购经理人指数(PMI)、FOMC利率决议,周四韩国第三季GDP、美国一周初请失业金人数,周五美国国内生产总值(GDP).
环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]
环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.328 29.320 29.235-29.331 29.320 5.45 5.08
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.271 29.251 29.240-29.273 29.256 2.70 2.12
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.060/-0.045 -0.055/-0.045
美元/台币六个月期 -0.205/-0.185 -0.200/-0.180
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 林妙容; 审校 黄凯
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(重发以补充遗漏段落内容) 路透新加坡2月17日 - 韩元周五下跌，之前三星集团领导人李在镕因牵涉进总统朴槿惠 的贪腐丑闻而被逮捕；坡元难以获得上涨动能，尽管新加坡经济第四季增长数据被上修。 中国人民币兑美元即期 下跌0.2%，受企业买入美元拖累，这些企业在本周稍 早还大举卖出美元。 新兴亚币整体走势温和，韩元兑美元 跌0.3%至1,144.85韩元，略低于周四所 及三个月高点1,133.0。 印尼卢比 和马币(林吉特) 兑美元均下跌0.1%，台币兑美元 小幅上 涨0.1%。 三星集团领导人李在镕周五稍早被检方逮捕之后，韩元兑美元回跌。 “对韩元而言，目前重要的是市场参与人士是否把李在镕被逮捕视为其它财团的危机开 端，或者仅将其视为政治丑闻的一部分，”韩亚期货分析师Kim Doo-un说。 坡元兑美元 守稳在1.4172，此前一度跌至盘中低点1.4183，因新加坡公布的第 四季国
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五收低，市场对日圆上涨保持谨慎，金融类股受美国公债收益率下滑拖累走低，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名高级官员发表的讲话被外界认为相对温和。