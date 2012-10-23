《热点透视》欧元区并不需要纪律联盟

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 王冠中

路透伦敦10月22日电---在上周的峰会中,欧洲领导人朝着财政联盟的计画前进,而纪律是其中心主题.但这类的"纪律联盟"并非为各方所乐见,也并非必要,在政治上甚至是不可行的.

欧元区领导人之间的共识是,需要财政联盟来使这个深陷危机的货币联盟更加完善.对于财政联盟的形式,则有两种相对立的观点:其一是用来预防和惩罚不负责任行为的防护网,另一种是扶持疲弱经济体的金融援助.前者由德国所提倡,且正逐渐占上风.而其内容苦头居多,甜头偏少.

峰会的主要成就,就是进一步推动了欧洲央行应从明年初起担任欧元区银行业中央监管机构的构想,而德国方面因放弃了一贯坚持的将自身储蓄银行排除在外的要求,这帮助推动了该进展.这是一个重要的政治共识.可以想像,新的监管机构将可以更好地清除部分欧元区国家存在的问题,会比目前经常互相冲突的国内监管要有效率.

然而,银行监管只是专家所谓"银行业联盟"中的一部分,而银行业联盟也只是计画中的财政和政治联盟的一部分.单单看银行联盟,已经达成协议的只有惩戒内容.而在6月该计画刚达成共识时,内中其实应该也包含某种鼓励元素:即欧元区会向西班牙等陷入困境的国家直接注资.但德国总理梅克尔在峰会后明确表示,这做法不会朔及既往.

完整的银行联盟也应该包括共同的存款保障计画.但峰会公报中并未提到这一点好处,但却有更多的规范来确保预算纪律和经济改革.

首先,与会人士呼吁年底前执行"两项规则法案"(two-pack).就算是密切关注欧元区形式的人,也很难跟上一连串旨在约束各国财政纪律的规范措辞.最早的"稳定和成长条约"(stability and growth pact)后来扩充为"六项规则法案"(six-pact),接着又转换成"财政条约"(fiscal compact),现在如果一切按计画进行的话,会叫做"两项规则法案".基本的概念就是各国预算将相互协调,且会加强监督面临财政困难的国家.

要注意的是,在德国财政部长朔伊布勒看来这些还是不够严格.他希望任命一位新的欧盟执委,并赋予该执委否决国家预算的权力,只要他/她认为该国赤字过高.尽管这并非全欧元区的共识,但是峰会上确实支持了一个构想,就是要让个别国家与中央做出约定,公布各自承诺进行的改革.

另有一项新的可用来平衡这些潜在严苛新规范的鼓励因素,欧元区官员称之为"财政能力"(fiscal capacity),指的是集中预算,可用于协助面临经济冲击的国家,甚至作为说服这些国家执行不受欢迎改革措施的诱因.这可能是个重要的构想.但目前尚无相关细节,例如这类中央预算规模有多大,资金的来源,以及其确切的用处.

推出更多强制纪律的计画并非好事,这会强制推行撙节,进而可能加剧部分欧元区国家的衰退情况.这做法也会涉及进一步主权集中化,就算那些没出问题的国家也要交出主权.这是错误的做法.把希腊甚至西班牙暂时列管保护是一回事,把所有国家的预算永久集中管理又是另一回事.

要推动这样的纪律联盟甚至可能是不可行的.尽管德国和其他北欧国家要求规范,但南欧国家则比较乐见"财政转移联盟",包含共同担保他们的债务.峰会公报中并未提及这样的债务共有的做法,因为相较于德国,南欧国家的谈判地位相对薄弱.但就算这些国家的领导人遭恫吓而签署了纪律联盟,但人民是否会认同又是另一回事,人民可能会要求就交出主权一事进行公投.

事实上,可能连财政联盟也是没必要的.显然一定要有些纪律,才能避免各国累积过多债务.但通过表示可以让无力偿还的政府破产,或许效果更好.希腊今年稍早的债务重整是正确的方向.但应该更深入且更早进行.当债权人知道当债务失控时,自己可能会蒙受损失,他们就会有更大的诱因打从一开始就更严厉地监督各国.

对于陷入困境的国家也要有某种支援系统,而其代价应该是在接受援救期间交出主权.赤字必须削减,经济必须改革.但这和针对所有国家的永久规范以及永久债务共有的做法大不相同.欧元区并不需要纪律联盟,也不需要财政转移联盟.(完)