《台湾债市专栏》寿险资金投入公共建设对台债资金排挤效果有限

(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

* 央行宽松让寿险业者资金运用雪上加霜

* 政府引进寿险资金投入公共建设无法立即改善寿险业者投报率

* 寿险资金投入公共建设对台债资金排挤效果有限

撰稿人 瞿玉娟

在国际央行一片资金宽松政策支持下，虽台湾央行未采降息的举措，但在市场营造资金宽松环境的手段仍持续进行。由央行公开市场操作来看，自九月份以来，NCD余额已较先前减少1,014亿，使货币市场利率近一个月缓步走跌。央行宽松市场资金，让过去满手资金苦无去处的寿险业者对资金运用效率雪上加霜，因此近来政府积极推动寿险业者前进公共建设，期望能引导资金转往公共建设，减轻其资金闲置的压力。

**政府公共建设案例对立即改善寿险业投资报酬效果有限**

笔者认为以寿险业去化资金的首要准则，需要求未来可有稳定回收的现金流量，因此，倘若要引导寿险资金投入公共建设，则自偿性将是其首要考量。检视政府目前挑选的公共建设标的，规划方向主要为海水淡化工程、老人长期照护及下水道污水处理工程，则笔者认为其对寿险业者资金投入的保证收益不足，将使寿险业者资金投入公共建设的额度大打折扣。

若以日本经验来看，在1990年代的经济泡沫后，日本政府扩大财政政策以提振国内景气，致使该国之后出现严重的财政危机。因此为了减轻政府对公共建设的负担，让民间参与公共建设变成为日本政府想出来的一大方式，主要以第三部门及PFI（Private Finance Initiative）形式引导民间资金投入公共建设。第三部门主要强调由地方政府与民间共同出资，采股份有限公司型态共同经营的法人组织，其目的仅是引导民间资金投入具公共性的服务。而目前台湾主要参考的方式应为PFI形式，主要以民间资金主导公共建设。

笔者参考诸多文献，目前台湾促进民间参与公共建设制度（下称「促参制度」）与国外文献的PFI模式又有所不同。若以主要差异而言，依据梁开天与王铭德在2006及2007年研究，台湾的促参制度主要为BOT系统（如台湾高铁），与国外的PFI模式在于建设完成后，其营运回收来源，BOT模式主要由民间业者向使用者收费，而PFI模式则在设施营运后由政府分期付款。由于营运后的资金回收模式不同，使民间参与台湾公共建设的报酬率不确定性更高，且未具完全自偿能力者，得由政府就非自偿部分补贴贷款利息或投资建设，但政府投资额度不得高于民间投资兴建额度，也是目前主要文献认为台湾民间依据促参制度参与公共建设之风险相较国外为高的因素。

参考过去日本民间参与公共建设的案例，以林淑馨去年的研究案例高知医疗中心整备营运案，该案例在2001年启动PFI计画，并在年底成立特殊目的公司「高知医疗PFI株式会社」。在文献中提及该案例历经三年时间兴建，随后开始营运。然而其后营运的实际结果与当初预想的规模不尽相同，参与营运的民间组织无法有效降低营运成本，也让该计画在重新开业后仅第一年出现盈余，而后却进入每年亏损的窘境。

因此，笔者认为，如照过去日本经验，寿险业投入公共建设，仍期望以投资报酬较为稳定且显而易见的案件为主，但依目前主管机关规画案例，多需仰赖未来经营能力，且回收期限较长，对于寿险业立即改善报酬的效果不大。

**日本经验里,引导民间参与公共建设资金占寿险整体资产规模比例不大**

若依日本内阁府网站资料统计，自平成11年起至平成22年（西元1999年至2010年）止，日本实施PFI事业的案件累计共375件，而整体PFI营运金额大约为3.04兆日圆，而在当年底日本保险业总资产规模为318.33兆日圆，因此PFI营运资金占日本寿险业资产规模仅1%。

另外在持有公债比例部分，2009年底日本寿险业持有公债部位比重约占总资产比例的39.6%，较去年成长3.2%，在2010年底，日本寿险业持有公债比重占总资产成长到41.3%，而此比例在2011年底更成长至43.7%。由上述比重持续走扬来看，日本民间参与公共建设的计画并未排挤寿险业持有公债部位的比例。

综上所述，依目前政府提出的公共建设计画，对国内寿险业资金运用虽有帮助，但效果恐怕不大，因此可见到如日本的统计数据可证，民间参与公共建设占寿险业资产规模亦不大，因此笔者认为未来寿险业资金投入公共建设对台债资金排挤效果有限，投资人可不必太过担心。(完)

(本文作者为元富证券副总经理)