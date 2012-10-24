台湾已公布经济指标--2012/10/24

马来西亚期市：棕榈油期货追随豆油升势收高，盘中曾触及约四个月低点
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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*工业生产(y/y) 9月 +3.0% +1.37%-r 11/23 --
季调失业率 9月 4.30% 4.29% 11/22 --
消费者物价指数(CPI)(y/y)9月 +2.96% +3.43%-r 11/5 --
外汇存底(亿美元) 9月底 3,979.50 3,942.26 11/5 --
商品出口(y/y) 9月 +10.4% -4.2% 11/8 --
商品进口(y/y) 9月 +1.3% -7.6% 11/8 --
M2货币总计数(y/y) 8月 +3.69% +3.80% 10/25 --
外销订单(y/y) 9月 +1.9% -1.50% 11/20 --
经常帐盈余(亿美元) 第二季 +100.0 +109.6-r 11/20 --
国际收支(亿美元) 第二季 +31.1 +50.9 11/20 --
国内生产总值(GDP) 第二季 -0.18%-p +0.40%-r -- --
重贴现率(%) 9月20日 1.875% 1.875% -- --
注: a-概估值; p-初值; r-经修正. (完)
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--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
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